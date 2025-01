Juliette desmente tatuagem de casal: “Ainda não é de verdade”

A influenciadora e ex-BBB Juliette, 35, usou as redes sociais no domingo (19) para contar que a tatuagem que fez com o noivo, Kaique Cerveny, era falsa.

Um dia antes, no sábado (18), ela surpreendeu os fãs ao mostrar o momento em que supostamente o casal havia feito uma tatuagem juntos. Nas redes, Juliette explicou que a ação era para divulgar sua noiva faixa, “Boyzinho”.

“Minha gente, temos um comunicado. A tatuagem ainda não é real. A gente recebeu mensagem da minha família, da família de Kaique. Minha mãe. Todo mundo perguntando se a gente fez. Meu irmão chegou e perguntou: ‘cadê a tatuagem?’. A gente ainda não fez”,disse Juliette.

Ao divulgar sua nova canção, ela avisou: “Mas a música, ‘Boyzinho’, vai sair já já. E é para ele a música. E a tatuagem ainda não”.

Juliette foi pedida em casamento por Kaique Cerveny no início de dezembro de 2024. O pedido aconteceu durante festa de aniversário da cantora, que completou 35 anos. Os dois assumiram o namoro publicamente em dezembro de 2023.