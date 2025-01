A Justiça do Acre negou o pedido de relaxamento da prisão preventiva de Jairton Silveira Bezerra, acusado de assassinar a ex-esposa Paula Gomes da Costa, de 33 anos, na frente da filha do casal. O crime ocorreu em outubro de 2024, na região do Alto Alegre, em Rio Branco. A decisão foi proferida pelo juiz Alesson Bráz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, e divulgada nesta sexta-feira (10) pela TV 5.

A defesa de Jairton havia solicitado o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares, argumentando que ele está preso há mais de 30 dias sem a conclusão do inquérito policial ou a formalização da denúncia pelo Ministério Público do Acre (MP-AC). Os advogados também destacaram que o acusado possui residência fixa, emprego formal e é pai de uma criança de 6 anos que depende financeiramente dele.

Entretanto, o promotor do caso se posicionou contra o pedido, ressaltando que Jairton descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, cometendo o crime em flagrante com desrespeito às determinações judiciais.

Ao negar o recurso, o juiz Alesson Bráz destacou a gravidade do crime, afirmando que as circunstâncias indicam a alta periculosidade do acusado.

Ele justificou a manutenção da prisão preventiva como necessária para preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O magistrado ainda ressaltou que condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória.

Jairton foi preso no dia 6 de novembro de 2024, ao se apresentar na Delegacia da Mulher, acompanhado de seu advogado. Ele é acusado de atacar Paula Gomes sem chance de defesa, em via pública, na presença da filha de 7 anos e do próprio pai.