Justiça suspende aumento salarial de secretários da prefeitura de Rio Branco

Uma decisão judicial suspendeu o aumento salarial dos secretários da prefeitura de Rio Branco.

A medida, que era alvo de críticas por ser considerada abusiva, foi barrada após uma Ação Popular liderada pelo vereador Eber Machado.

O vereador comemorou a decisão nas redes sociais, destacando que a justiça foi feita em favor do povo de Rio Branco.

“O juiz concedeu a liminar com efeito imediato para que esse projeto de aumento fosse suspenso. Essa é uma vitória da população”, declarou. A mobilização jurídica da equipe de Machado foi fundamental para alcançar o resultado.

A reação positiva foi quase unânime. Diversos internautas aplaudiram a iniciativa, reconhecendo o trabalho como um exemplo de compromisso com os interesses do povo. Comentários elogiaram a coragem e a atuação do vereador, reforçando o apoio ao seu mandato.