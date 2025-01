Justin Trudeau renuncia ao cargo de primeiro-ministro do Canadá

Mas a popularidade de Trudeau derreteu com aumento da inflação nos últimos meses. Além disso, os esforços de seu governo para impulsionar a economia canadense incentivando a imigração também enfrentou uma reação negativa dentro do país.

A turbulência política ocorre enquanto o Canadá espera a posse de Donald Trump no vizinho Estados Unidos. O presidente eleito prometeu impor tarifas sobre todas as importações canadenses em seu primeiro dia no cargo. O Canadá e os Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais um do outro. Trudeau visitou Trump em Mar-a-Lago no final de novembro, na esperança de que ele reconsidere sua ameaça de tarifas.