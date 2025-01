Juventude do União Brasil declara apoio ao Senador Alan Rick para 2026

A Juventude do União Brasil – que congrega jovens lideranças do esporte, educação, Saúde, empreendedorismo, assistência social e outros segmentos da sociedade acreana, anuncia seu apoio à possível candidatura do Senador Alan Rick ao Governo do Acre, em 2026.

Em nota oficial, a organização – que acompanha de perto a atuação parlamentar do senador acreano, expressou confiança no trabalho e nos projetos em andamento como a instalação de escolinhas de várias modalidades esportivas em mais da metade dos municípios do Acre, a recuperação e reestruturação de espaços esportivos nas cidades acreanas, o investimento na Educação básica, superior e profissional, o apoio aos acreanos que estudam medicina fora do Brasil, os convênios celebrados para garantir atendimento de saúde de alta complexidade dentro e fora do Estado, o apoio a ações culturais voltadas para a juventude e o incentivo ao empreendedorismo jovem e a formação profissional num mercado cada vez mais competitivo.

Segundo o presidente do União Jovem no Acre, Gabriel Brito, “o apoio reflete o alinhamento com os valores e objetivos defendidos por Alan Rick que incluem todas essas políticas voltadas para a juventude”.

Além disso, o braço jovem do União Brasil afirmou estar preparado para mobilizar suas bases e pedir votos para Alan Rick, consolidando esforços para fortalecer sua eventual candidatura. Essa declaração ressalta a importância de lideranças jovens na articulação política e no engajamento em campanhas eleitorais.

“A trajetória do Alan o credencia para este momento. E nada é mais poderoso que uma ideia cujo tempo chegou. Por isso, a Juventude do União vem, publicamente, afiançar seu apoio para construção de uma caminhada rumo à sua vitória em 2026”, reforçou Gabriel Brito.

O movimento reforça a posição do Senador Alan Rick como uma figura de destaque dentro do partido, sinalizando sua relevância nas estratégias do União Brasil para as eleições de 2026.