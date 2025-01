Kelly Kley: dono do Barão das Tortas curte viagem em Gramado ao lado do namorado e da mãe; veja fotos

Tribunal de Justiça do Acre empossou novos Juízes de Direito, confira na coluna Kelly Kley.

POSSE

O Tribunal de Justiça do Acre ganhou na terça-feira, 7, oito novos juízes de Direito Substitutos. Eles foram empossados no Palácio da Justiça, em uma requintada solenidade conduzida pela desembargadora-presidente, Regina Ferrari.

Essa colunista deseja sucesso aos novos magistrados nesse caminhar de prestação jurisdicional ao povo acreano.

GLAMOUR

A magia de Gramado foi o cenário perfeito para os registros especiais em família em uma noite iluminada pela beleza do Natal Luz, o empresário Handerson Vasconcelos leia- se Barão das tortas que é referência no ramo alimentício há exatos 20 anos na cidade de Rio Branco, acompanhado do seu companheiro Wishley Gabê e sua mãe Elisete Vasconcelos aproveitaram momentos únicos na charmosa cidade serrana, conhecida por seu encanto e sofisticação.

Um encontro marcado pelo afeto e pelo brilho das celebrações de fim de ano. Gramado transformou as noites e dias comuns em memórias inesquecíveis para a família.

JUPARÁ CHOPERIA

Um verdadeiro sucesso assim foi a primeira edição do Samba do Jupa que aconteceu no sábado (04) com muito samba por conta de Rodrigo Damasceno e Bruno Damasceno e chope Altaneira com preços especiais. Quem foi já está esperando a segunda edição!

NIVER MARIA ISABELA

No sábado (04) os papais Robertha Moura e Lucas Costa receberam convidados no Buffet do Vila Rio Food para comemorarem os 8 anos da princesa Maria Isabela Moura. Tudo estava impecável, a decoração estava linda com o tema boiadeira Ana Castela.

LASER LAVIEEN

No dia 24 de janeiro a Dra. Ana Carolina realiza o Lavieen, uma tecnologia revolucionária para renovação da pele, que complementa perfeitamente os benefícios do peeling. O Laser Lavieen melhora a textura da pele. Reduz manchas e rejuvenesce, proporcionando uma pele ainda mais radiante e saudável.

Agende seu horário e arrase com uma linda pele.

Contato: 68 99927-1511

VIVA A NARA

A jornalista Nara Karoline trocou de idade no dia 6 de janeiro, comemorando o novo ciclo em grande estilo em Pipa. A coluna deseja os parabéns a essa amiga querida!

VERÃO MAISLASER

Verão leve, sem preocupações!

Imagina escolher o biquíni ou o vestidinho favorito sem nem pensar duas vezes? Com a depilação a laser da Maislaser, isso vira realidade!

Esqueça o estresse com cera ou lâmina, aproveite cada momento com confiança. Pele lisinha para você aproveitar cada dia do verão.

Agende sua sessão e viva suas férias com liberdade total.

Contato: 68 99203 – 8089

ROSÁLIA D’AVILA

A Esteticista Rosália D’avila sempre pensando em trazer o melhor aos seus clientes , trouxe para Rio Branco o Sérum Copaíba Amazônica que protege contra os danos UV, equilibra a oleosidade da pele, hidrata peles ressecadas, combate estrias e foliculite, alivia irritações e inflamações na pele, combate as rugas e linhas de expressão, devolve a firmeza e elasticidade da pele, clarea manchas – melasma e acnes.

Adquire o seu pelo 68 99973-1867