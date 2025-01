Ladrões explodem porta de museu na Holanda e roubam artefatos de ouro de ‘valor incalculável’

“Este é um dia sombrio para o Drents Museum em Assen e o Museu Nacional de História da Romênia em Bucareste”, disse Harry Tupan, diretor do Drents Museum, em um comunicado. “Estamos intensamente chocados com os acontecimentos da noite passada no museu. Em seus 170 anos de existência, nunca houve um incidente tão grande.”

O capacete e vários outros artefatos de ouro eram parte de uma exposição itinerante do Museu Nacional de História da Romênia, e estavam em exibição no Drents Museum desde julho de 2024.

Embora as autoridades tenham se recusado a atribuir um valor monetário aos bens roubados, os oficiais romenos chamaram seu valor de “incalculável” para a cultura do país.

Nenhum representante do Museu Nacional de História nem oficiais do Ministério da Cultura da Romênia puderam ser contatados pela reportagem do New York Times no domingo.