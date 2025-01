Leandro Hassum conta que descobriu aos 21 anos que o pai era da máfia italiana

Escalado para interpretar Silvio Santos (1930-2024) em uma nova cinebiografia do apresentador e dono do SBT, Leandro Hassum relembrou um drama pessoal que viveu aos 21 anos. Ele descobriu que seu pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, era um membro da máfia italiana. O ator e humorista ainda comentou que a realidade de sua família mudou drasticamente.

Ele começou: “Aos 21 anos, descobri que meu pai era da máfia italiana. Da noite para o dia. Eu vivia uma família ‘margarina’, dormi rico e acordei sem um centavo”, relembrou Hassum em entrevista ao podcast Tantos Tempos. O ator também lembrou que o pai costumava reunir a família e era um “paizão”. “Era um cara maravilhoso, um pai incrível.”

Leandro disse ter questionado durante anos como não tinha desconfiado da situação. “Me considerava um cara inteligente, mas escolhi não ver. Minha psicóloga diz que eu estava adormecido”, continuou o ator, que, após a prisão do pai, precisou vender salgadinhos para pagar pelo seu curso de teatro. “Um dia, o visitei na prisão e falei: ‘Você destruiu a minha vida’.”

Anos depois, ele perdoou o pai. “Deve ter sido muito difícil para esse cara também. Eu não estou perdoando o que ele fez nessa área penal, hoje não tenho mais pena do meu pai ter cumprido pena. Mas ele me ensinou o homem que eu não queria ser. Ele me ensinou até no erro.”

Carlos Alberto morreu em 2014, uma semana após Hassum ter feito uma cirurgia bariátrica. “A gente já estava de boa, tínhamos feito as pazes. Quando ele partiu, não derramei uma lágrima e me senti extremamente culpado”, lembra. Dois anos depois, no dia do aniversário do pai, chorou muito enquanto fazia uma caminhada. “Parei no meio do condomínio e chorei muito. Vivi meu luto dois anos depois.”