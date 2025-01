Léo Batista: antes de morrer, jornalista tentou salvar esposa em tragédia

O jornalista Léo Batista, de 92 anos, que enfrentava um câncer no pâncreas, morreu no último domingo (19). Em 2022, Leyla Belinaso, de 84 anos, sua esposa, veio a óbito após sofrer uma tragédia em casa.

A mulher foi encontrada pelo locutor morta dentro da piscina de casa. À polícia, Léo relatou que tentou correr ao ver a esposa apoiada a um macarrão (boia) boiando com o rosto imerso na água. O apresentador chegou a pular na água para tentar salvar a companheira. Entretanto, já era tarde demais.

Na época, a TV Globo confirmou a morte de Leyla em decorrência de um infarto. A Secretaria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que a equipe foi acionada para uma ocorrência de afogamento na residência.

“De acordo com o marido da vítima, a mesma estava à beira da piscina e ele, no interior da residência e ao sair, se deparou com a mulher segurando um macarrão-boia e com a face dentro d’água. De imediato, mergulhou para retirá-la, mas já estava em óbito”, informou a assessoria da PM.

Juntos, Léo Batista e Belinaso tiveram duas filhas, Cláudia e Mônica. Ele e a esposa viveram um casamento de 60 anos.