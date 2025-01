Luto: morre aos 83 anos, seu ‘Pereirinha’, morador ilustre de Sena Madureira

Faleceu no início da madrugada desta quinta-feira (16) no hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, o aposentado Expedito Pinto da Silva, 83 anos, conhecido popularmente como “Pereirinha”. Há anos, ele morava no bairro Bom Sucesso, próximo à escola Assis Vasconcelos.

Enfrentando problemas de saúde, o idoso foi levado ao hospital local onde estava internado. Apesar de todo o acompanhamento médico, não foi possível reverter o quadro.

“Pereirinha” era bastante conhecido em Sena Madureira, principalmente na região do rio Caeté, onde morou com a família por vários anos. Há, inclusive, um ramal que leva o seu nome.

Seu corpo está sendo velado na casa da professora Inês, sua filha, localizada no bairro Bom Sucesso próximo à igreja católica. O sepultamento ocorrerá às 16 horas de hoje no cemitério São João Batista.