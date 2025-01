Mais de 200 mil vacinas contra a gripe podem vencer no Acre por conta de baixa procura

Mesmo com o avanço dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), a procura pela vacinação contra a influenza segue baixa em todo o Acre, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Devido à baixa cobertura vacinal, pelo menos 30 mil vacinas podem vencer e ser descartadas caso não sejam administradas até o dia 31 de janeiro, na capital acreana.

O prejuízo é ainda maior quando a análise é feita em nível estadual. São mais de 200 mil vacinas que correm o risco de se perder nas unidades de saúde de todo o Acre.

Renata Quiles, coordenadora do PNI, afirmou que a baixa procura é lamentável e destacou a importância da vacinação para evitar casos graves da doença.

“As vacinas têm mostrado eficiência, especialmente nos últimos anos. Basta observarmos a diminuição dos casos graves de Covid-19 por conta do avanço da cobertura vacinal. É lamentável que as pessoas não procurem as unidades de saúde para se vacinar”, argumentou.

Questionada sobre as medidas que podem ser adotadas para alcançar mais pessoas, como a realização de um mutirão, Renata afirmou que a decisão cabe a cada município.

Podem se vacinar contra a gripe todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Contudo, o chamado é reforçado para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como grávidas, puérperas, idosos (60+), trabalhadores da saúde e da educação, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais, policiais civis, bombeiros, Forças Armadas, motoristas e cobradores, portuários e caminhoneiros.

Para receber a vacina, basta levar um documento com foto, CPF e o cartão de vacinação às unidades de saúde.

Cresce o número de atendimentos médicos por gripe em todo o estado

Na semana epidemiológica 02 do ano atual (SE-02/2025), foram registradas 522 consultas por Síndrome Gripal nas três unidades sentinelas do estado. Esse número está acima do registrado nos anos anteriores no mesmo período: 300 consultas em 2024 e 521 consultas em 2023.

Em 2024, observou-se uma mudança na faixa etária mais afetada pelas doenças respiratórias agudas, passando para adultos jovens entre 20 e 29 anos, sem gravidade. Em 2025, o cenário segue impactando principalmente a faixa etária entre 20 e 39 anos.