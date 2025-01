Mais de 5 mil acreanos receberam do Estado gratuitamente remédios de alto custo em 2024

Durante o ano de 2024, um total de 5.541 pacientes do Estado foram beneficiados com a obtenção de medicamentos por intermédio do Centro de Referência para o Programa de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Creme). Essa parceria bem-sucedida entre os governos estadual e federal, que é mantida há duas décadas, mostra o empenho em assegurar a qualidade de vida dos cidadãos acreanos.

Rosiane Menezes há cerca de três anos observou a própria vida ser transformada naquela com que sempre sonhou. Após ser diagnosticada com fibromialgia e artrite reumatoide, uma doença inflamatória crônica e autoimune, conseguiu, por intermédio da Saúde Pública do Acre, ter um recomeço.

“Em 2022, minha reumatologista, após a prescrição de vários outros fármacos que não diminuíam a inflamação, me prescreveu um medicamento que é fornecido pelo MS [Ministério da Saúde] e que o Creme é o responsável pela dispensação aos pacientes do SUS [Sistema Único de Saúde]”, conta.

Quando recebeu o diagnóstico, a servidora pública procurou a unidade do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), mais conhecida como Farmácia de Medicamentos de Alto Custo, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), para ter acesso à medicação prescrita. Depois de alguns dias de espera, ao receber a primeira caixa do medicamento leflunomida, teve sua qualidade de vida restaurada.

“Até hoje faço uso desse medicamento. Faz parte do tratamento para minimizar a inflamação e controlar o avanço da doença. [Ao ter acesso] me senti esperançosa, pois já havia tentado outros sem obter o resultado esperado”, afirma.

Importância

O Ceaf é uma estratégia instituída em 2009 pelo governo federal, que visa garantir a integralidade do tratamento medicamentoso para determinadas doenças, principalmente agravos crônicos, com custos de tratamento mais elevados ou de maior complexidade.

Por conta do alto valor de medicamentos necessários para a melhora no quadro clínico dos pacientes, muitos não têm acesso à medicação. Apesar de o Ceaf ter sido criado apenas em 2009, o Creme, no Acre, já atua há cerca de 20 anos, segundo a gestora da unidade, Maria Josely Ferraz.

“Por trata-se de um componente da assistência farmacêutica que viabiliza o tratamento de várias doenças crônicas, através de medicamentos especializados conforme protocolo clínico do Ministério da Saúde, é um setor indispensável para a saúde da população acreana”, diz.

Sobre o cadastro

De acordo com Maria Josely, o cadastro para a solicitação de algum medicamento é realizado de maneira presencial: “Para a obtenção de medicamentos no Ceaf, é necessário realizar o cadastro, processo que é efetuado de forma presencial na nossa unidade, mediante a apresentação de toda a documentação pessoal e exames obrigatórios”.

O Ministério da Saúde determina um prazo de 30 a 90 dias, após a solicitação, para o fornecimento do medicamento. Dessa forma, uma vida que, para muitos, era quase impossível possuir, pode se tornar uma realidade em pouco tempo, graças ao empenho do governo do Acre em melhor atender a população.

São pré-requisitos para ter acesso às medicações e devem ser apresentados no ato da solicitação os seguintes documentos: laudo de solicitação pelo médico (LME), prescrição médica, documento de identificação, comprovante de residência e a cópia de exames e documentos de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do paciente.

Um (re)começo

“Hoje eu consigo fazer muitas coisas que já não fazia, inclusive retornei à academia e já não acordo com tanta fadiga e dor como antes”, conta Rosiane.

Histórias como essa mostram o empenho da gestão pública do Acre em continuar com o trabalho que já vem sendo feito em prol dos cidadãos. Iniciativas como a implementação do Creme ajudam a população do estado na realização de sonhos que pareciam distantes. Agora, os sonhos podem se tornar reais e ser vividos todos os dias.

Rosiane ressalta ainda a importância que serviços como esse têm e a necessidade da ampliação de informações sobre essas ações: “A Constituição preconiza o acesso à medicação a todos. Me sinto parte desse universo. O que falta é tornar os serviços de saúde de conhecimento mais amplo à população, que muitas vezes fica à mercê por falta de conhecimento”.

O atendimento no Ceaf/Creme, em Rio Branco, é das 7h às 14h, em horário corrido – não fecha para almoço -, de segunda a sexta-feira. O prédio fica localizado na Rua Guarujá, n° 33, bairro Bosque, em frente ao Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon).