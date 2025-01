Manchester City vence Brugge de virada e segue na Champions League

Foi no sufoco. Nesta quarta-feira (29/1), o Manchester City assustou seu torcedor, mas derrotou o Brugge, de virada, por 3 x 1, e garantiu vaga nos playoffs da Champions League. O time belga saiu na frente com Onyedika, mas Kovacic, Savinho e Ordóñez, contra, garantiram a vitória da equipe inglesa.

Com o resultado, o Manchester City subiu para a 22ª posição e vai disputar os playoffs do torneio europeu.

Resumo da partida

Mesmo jogando dentro de casa, o Manchester City teve muita dificuldade ao longo do primeiro tempo de criar chances de perigo. Mesmo com a posse de bola em boa parte dos 45 minutos iniciais, a equipe não conseguia furar a defesa do Brugge, que se manteve bem postada ao longo de todo o primeiro tempo. A partida caminhava para o intervalo quando o time belga, em um contra-ataque, Jutglá fez ótima jogada e Onyedika abriu o placar.

Com o prejuízo no placar, a equipe de Guardiola aumentou a pressão e o resultado saiu antes dos 10 minutos. Kovacic pegou na entrada da área e bateu no cantinho, deixando tudo igual. A equipe inglesa não diminuiu o ritmo após Savinho fazer bom passe para o zagueiro Gvardiol, que chutou e contou com o desvio em Ordóñez para virar a partida.

Aos 31 jogados, Stones acionou Savinho, que matou no peito e finalizou com precisão pra fazer 3 x 1.