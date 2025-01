Mazinho desiste de disputar o Governo, mas não descata outras possibilidades em 2026

Até o ano passado, o ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, afirmava ser candidato ao cargo de governador do Acre em 2026, mas o político desistiu da missão e declarou que seu futuro depende de um amplo diálogo com o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis.

“Tudo agora depende de uma discussão com o governador e a vice-governadora Mailza Assis. Estou com eles. Disputaríamos o governo em 2026 se tivéssemos ganhado a Prefeitura de Sena, mas não foi o que aconteceu. Então, estamos nesse projeto com o governador e Mailza”, afirmou o político em entrevista ao ContilNet, nesta sexta-feira (10).

Mazinho afirmou, inclusive, que pode ocupar um cargo no governo, caso receba o convite e essa seja a vontade de Gladson.

“Estamos focados em trabalhar. O que vamos fazer agora, em 2025 e 2026, depende da orientação do governador. Temos o mandato da deputada Meire para continuar e fazer o melhor por nossa população”, acrescentou.

Nesta sexta-feira, Mazinho mostrou que ainda tem força e influência no governo. Ele conseguiu destituir a indicada de Gerlen Diniz da direção do Núcleo Estadual de Educação em Sena Madureira e emplacou seu ex-secretário no cargo: o professor Altemir Lira, irmão do deputado estadual Gilberto Lira.

O ex-prefeito de Sena foi questionado se há alguma chance de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) ou na Câmara Federal em 2026, substituindo sua esposa, Meire Serafim, que atualmente cumpre mandato de deputada federal.

“Estamos conversando. Não tenho nada decidido a esse respeito. O que sei é que meu candidato a deputado estadual em 2026 é o Gilberto [Lira], então não posso disputar uma vaga lá [na Aleac]. Sobre a Meire, estamos conversando. É isso que posso dizer”, finalizou.