Guerra em Sena: Gerlen é pego de surpresa com mudança no núcleo da Educação, e Mazinho demonstra força

Fontes ligadas ao atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, informaram à reportagem do ContilNet, nesta sexta-feira (10), que o chefe do Executivo foi pego de surpresa com a notícia de que o núcleo municipal da Secretaria de Educação não está mais sob o comando de sua prima, a professora Irlane Diniz.

Quem assumiu o cargo nesta sexta-feira, por decisão do Governo, foi o ex-secretário municipal de Educação da gestão de Mazinho Serafim, o também professor Altemir Lira, irmão do deputado estadual Gilberto Lira. A decisão foi oficializada no Diário Oficial do Estado (DOE).

“Gerlen não sabia de nenhuma negociação sobre o assunto e foi pego de surpresa”, afirmou uma liderança ligada ao atual prefeito.

Enganou-se quem achava que a guerra entre Diniz e Serafim havia terminado nas eleições de 2024, quando o ex-deputado federal venceu o pleito e derrotou Gilberto Lira. Mazinho ressurgiu das cinzas e demonstrou sua força dentro do Governo, destituindo a indicada de Gerlen no Núcleo da Educação e emplacando seu ex-secretário.

Na última semana, a população foi surpreendida pela decisão de alguns dos novos vereadores da base de Mazinho de migrarem para o grupo de Gerlen – evidenciando uma disputa de grandes proporções na “princesinha do Iaco”.

O ContilNet procurou o secretário de Educação do Estado, Aberson Carvalho, para entender o que motivou a troca dos gestores em Sena.

“As alterações seguiram os protocolos de acordos da Secretaria de Governo”, explicou o secretário.

Fontes palacianas defendem que o apoio de Gladson a Gerlen é indiscutível, mas há um interesse por parte do governador em manter as alianças com Mazinho e sua base, composta também pela deputada federal Meire Serafim e o deputado estadual Gilberto Lira.