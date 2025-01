“Me chamam de preguiçosa”, diz Graciele Lacerda sobre o banho da filha

Graciele Lacerda abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, na quinta-feira (23/1), e foi questionada sobre os cuidados com Clara. Ao responder que dava um banho por dia na menina, fruto do casamento com Zezé Di Camargo, a influenciadora foi chamada de “preguiçosa” e resolveu esclarecer.

“Ontem, respondendo a caixinha de perguntas, disse que dava banho na Clara somente à noite, um banho por dia. Aí um monte de gente falou um monte de coisa, e me chamaram até de preguiçosa. Mas estou seguindo orientações da maternidade e da minha pediatra…”, começou.

Mais detalhes da orientação

Ainda na publicação, Graciele Lacerda contou que recebeu as informações ainda antes de receber alta hospitalar: “Lá na maternidade me falaram que recém-nascido não toma banho toda hora. Um banhozinho por dia já é suficiente porque a pele deles é muito sensível. Tanto que a gente não pode usar produtos. Todos os produtos que uso na Clara são orgânicos, naturais. O mais natural possível”, revelou.

E continuou seu relato: “Recém-nascido só mama e dorme. Não tem por que dar banho toda hora. Ele não fica sujo, a não ser que fique com calor, se ficar suando demais, e aqui não é o caso, principalmente aqui no apartamento porque venta bastante e agora estou ligando o ar-condicionado”, contou, mostrando um áudio da pediatra.

No fim, a esposa de Zezé Di Camargo confirmou que vai mudar os hábitos da recém-nascida, que completa 1 mês neste sábado (25/1), quando necessário: “Mais para frente, quando Clara começar a fazer mais coisas e ter mais demanda de sair, vamos dar mais de um banho por dia. Provavelmente, eu indo pra fazenda, lá é muito mais quente, vou dar banho de dia e de noite”, encerrou.

Assista às explicações