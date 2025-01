MEC divulga resultados do Sisu 2025; saiba como consultar

Os resultados dos selecionados no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foram disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) na manhã desta segunda-feira (27/1). Para consultá-los, o candidato deve acessar o site do programa (https://acessounico.mec.gov.br/sisu).

Sobre o Sisu 2025:

Os candidatos podem verificar se foram aprovados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O período de matrícula nas instituições vai de 27 a 31 de janeiro.

São oferecidas 261.779 vagas em 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas, com a seleção dos aprovados com base na nota do Enem.

Candidatos não aprovados na chamada regular podem manifestar interesse em participar da lista de espera até 31 de janeiro.

A convocação dos selecionados ocorrerá de 12 de fevereiro a 30 de setembro, conforme a disponibilidade de vagas nas instituições.

Os resultados saem com um dia de atraso. O MEC alegou problemas técnicos e às 23h38 desse domingo (26/1) informou que a lista de aprovados no Sisu só seria divulgada ao longo desta segunda-feira (27/1).