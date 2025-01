Médica diretora do Hospital de Porto Velho morre vítima de complicações respiratórias

Morreu, na tarde de segunda-feira (20), em Porto Velho (RO), a médica Katiane Guedes Moreira Brandão, diretora do Hospital de Base Ary Pinheiro (HBAP) da capital rondoniense. Ela foi vítima de problemas respiratórios. Casada, deixou o marido, dois filhos e uma legião de amigos que lamentaram muito sua morte. Será sepultada nesta terça-feira (21), em Porto Velho.

Em nota, o governo de Rondônia expressou profundo pesar pelo falecimento da conceituada médica lembrando que “ela deixa um legado de compromisso e dedicação ao trabalho que desempenhava”. De acordo com a nota, ao longo de sua trajetória, “dra. Katiane se destacou por sua atuação como servidora do estado desde 2012, e teve relevância em diversos cargos; recentemente como diretora-geral do HBAP”.

“Nos anos mais críticos da saúde pública, durante o período da pandemia da covid-19, a médica se mostrou uma profissional incansável. Entre 2020 e 2021, ela se destacou por sua dedicação e por criar estratégias inovadoras no gerenciamento de urgências e emergências. Como gestora da Central de Regulação de Urgência e Emergência (Crue) do estado, desempenhou função estratégica na gestão da crise, com a missão de salvar vidas em meio a uma pandemia global sem precedentes, registrou a nota.

A médica era reconhecida por sua humanidade, justiça e dedicação. “Foi um exemplo de profissionalismo e comprometimento com o Sistema Único de Saúde (SUS), sempre pronta a ajudar e apoiar a todos que precisavam”, disse a nota do governo rondoniense.

Formada pela Universidade Federal de Rondônia (Unir), a médica tinha formação complementar em diversas áreas. Ela atuou como especialista em Nutrologia e Nutrologia Oncológica, com interesse em cuidados paliativos e medicina integrativa. Também foi servidora pública federal no Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia (TRT14), onde ocupava o cargo de presidente da Junta Médica. Além disso, exercia atividades autônomas em uma clínica particular, e participou de pesquisas na Universidade Federal de Rondônia, com foco na exposição humana a poluentes ambientais.

Em ações recentes, a médica esteve presente nas reformas e ampliações dentro do Hospital de Base, como o novo centro cirúrgico e a clínica urológica, além da aquisição de equipamentos de alta tecnologia por parte da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Também participou ativamente da ampliação da maternidade e do centro obstétrico do HBAP, sempre procurando melhorias na qualidade do atendimento à população.