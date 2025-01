Mega-Sena: atendente confessa que pegou bilhete premiado e é demitida

A atendente de uma lotérica no Distrito Federal confessou ter desviado um bilhete de aposta premiado da Mega-Sena, durante atendimento realizado no último dia 13. Após admitir a fraude, ela foi demitida por justa causa e o caso foi encaminhado às autoridades para apuração.

A confissão ocorreu após o proprietário da lotérica analisar imagens do circuito interno de segurança, que mostraram a atendente inicialmente descartando o bilhete no lixo e, posteriormente, verificando novamente a premiação e guardando-o em seu bolso.

A cliente, que havia entregue o bilhete para conferência, foi informada que ele não continha premiação, mas ao verificar os números por conta própria, constatou que havia ganhado a quina, cerca de R$ 34 mil.

A responsável pela lotérica informou às autoridades que a funcionária, ao ser confrontada com as imagens, admitiu que havia planejado ficar com o prêmio devido a problemas financeiros. A atendente foi demitida e o caso, registrado como tentativa de furto mediante fraude.

O bilhete premiado foi devolvido à ganhadora, que está sendo auxiliada pela lotérica para a retirada do valor junto à Caixa Econômica Federal. O caso segue em investigação pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).