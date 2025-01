Mesmo baleada e sangrando, empregada mandou filho correr e se proteger

Após ser baleada por um delegado, a empregada doméstica Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45 anos, pediu para o filho correr e fugir do local. De acordo com o marido da vítima, Davi Roque, o garoto de 13 anos não presenciou o crime, mas ouviu os disparos enquanto acompanhava a mãe no trabalho durante a manhã desta quinta-feira (16/1).

A empregada foi uma das três vítimas alvejadas pelo delegado Mikhail Rocha e Menezes no Distrito Federal. Antes, ele disparou contra a esposa, Andréa Rodrigues Machado e Menezes, 40 anos. Minutos depois as duas mulheres serem baleadas, o policial atirou contra a supervisora de enfermagem Priscilla Pessôa Rodrigues, 45, em um hospital.

“O que eu sei do meu filho é que ele não viu a cena, ele ouviu os tiros. Eu não tive informação direita ainda porque a minha esposa não conseguia me falar, mas até onde eu sei é que pediu para ele correr. ‘Corre, corre, corre e se esconde’. Alguma coisa desse tipo. Ele procurou se proteger. Talvez, se ele tivesse ficado no cenário também, era mais um. Infelizmente, seria mais um”, conta o marido da vítima.

Assista a entrevista:

Entenda a linha do tempo do ocorrido:

Por volta das 9h10 desta quinta-feira (16/1), o delegado Mikhail atirou contra a esposa, Andréa Rodrigues Machado e Menezes, 40 anos, e a empregada da família, Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45;

Minutos depois, ele e o filho, de 7 anos, saíram do Residencial Santa Mônica, no Setor Habitacional Tororó, em um Volkswagen Polo preto;

Os dois seguiram rumo ao Pronto-Socorro do Hospital Brasília, no Lago Sul, onde o delegado atirou contra a supervisora de enfermagem Priscilla Pessôa Rodrigues, 45;

Mikhail teria disparado após chegar e exigir atendimento de saúde para o filho, que estaria vomitando;

O delegado fugiu do hospital e, por volta das 10h, foi preso em flagrante pela PMDF, que conseguiu rastrear o veículo do agressor ainda no Lago Sul;

O delegado e demais testemunhas ligadas ao caso foram levados à Corregedoria da PCDF para prestar depoimento;

As informações eram de que o policial civil estaria em surto.

“Estourou o rim dela”

O marido de Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45 anos, contou sobre o estado de saúde da esposa, que foi uma das três vítimas alvejadas pelo delegado Mikhail Rocha e Menezes no Distrito Federal. De acordo com Davi Roque, a bala atingiu o rim e danificou o órgão.

“Uma das balas estourou o rim dela, não presta mais. A verdade é essa”, contou o marido. Além de estourar o rim, a bala atingiu o intestino e o estômago. “Ela recebeu o tiro pelas costas, saiu pelo abdômen, atingiu intestino e estômago. O estado é bem grave”, completou.