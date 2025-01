Meta planeja investir US$ 60 bilhões ou mais em IA no ano de 2025

O presidente executivo da empresa Meta, o empresário Mark Zuckerberg, afirmou ontem (24) que a companhia planeja investir o montante de US$ 60 bilhões em inteligência artificial para o ano de 2025. Segundo uma postagem em sua página oficial do Facebook, “este será um ano definidor para a IA“.

Segundo o CEO, a esperança é de que a Meta se torne o principal assistente digital utilizado pelos usuários do mundo todo e que o software de IA da empresa, o Llama 4, fique a frente de todos os outros sistemas online de inteligência artificial.

Para quem tem pressa:

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, divulgou que a Meta fará um investimento bilionário para garantir que os sistemas de IA da empresa sejam os mais usados do mundo;

A postagem vem em seguida de um plano anunciado pelo governo Trump, que visa o investimento em IA;

Para alcançar essas metas, Zuckerberg planeja construir novos sistemas de hardware que devem fazer a diferença no desenvolvimento de uma IA potente e influente.

A fim de alcançar metas tão audaciosas, a empresa de Zuckerberg tem um plano: criar um engenheiro de IA que deve influenciar consideravelmente na codificação de computadores, auxiliando no desenvolvimento de pesquisas relacionadas à inteligência artificial.

Além do engenheiro, a Meta visa a construção de um novo datacenter “que é tão grande que cobriria uma parte significativa de Manhattan”para fomentar as ambições com pesquisa e desenvolvimento no campo das IAs, além de investir um montante entre US$ 60 e US$ 65 bilhões de dólares só em 2025.

“Este é um esforço massivo e, ao longo dos próximos anos, isso impulsionará nossos produtos principais e negócios, desbloqueará inovações históricas e ampliará a liderança tecnológica americana”, informa o CEO na postagem em sua página do Facebook.

Alinhado a uma linha cronológica de eventos, é relevante destacar que a postagem de Zuckerberg ocorreu dias após o atual presidente dos EUA, Donald Trump, realizar um anúncio sobre o investimento do país na construção de infraestruturas de inteligência artificial. Esse investimento, inclusive, seria liderado pelo SoftBank e pela OpenAI (criadora do ChatGPT).

Consoante as informações divulgados por Trump, o investimento governamental em softwares de IA será intitulado de “Stargate” e pretende investir, pelo menos, US$ 500 bilhões de dólares.

No extenso mar de concorrentes, o presidente da gigante Microsoft, Brad Smith, divulgou publicamente que a companhia de Bill Gates estabeleceu um plano para investir US$ 80 bilhões esse ano para a construção de novos datacenters, treinamento de IAs, e na implantação de novos aplicativos baseados em nuvem.