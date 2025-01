Michelle e Eduardo Bolsonaro ficam fora do Capitólio durante posse de Trump

“Todos os demais convidados, incluindo o presidente do Paraguai e presidentes de partidos europeus, foram direcionados ao Capital One Arena”, disse o parlamentar.

Eduardo pontua também que “o cerimonial do Presidente Donald Trump deixou claro que, caso tivesse vindo, Jair Bolsonaro teria um lugar reservado na Rotunda do Capitólio, ao lado de Javier Milei e Giorgia Meloni, pois receberia tratamento de Chefe de Estado”.

O ex-presidente está com o passaporte apreendido desde fevereiro, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, devido à investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ele foi indiciado nesse caso em novembro, mas nega as acusações.