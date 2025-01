Ministério da Saúde chega ao Acre após decreto de emergência por explosão de casos de arboviroses

Como anunciado na semana passada, uma equipe do Ministério da Saúde já chegou ao Acre nesta quarta-feira (15) para acompanhar a situação de emergência em decorrência da explosão de casos de arboviroses, incluindo dengue, chikungunya e zika.

A equipe técnica do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) para Dengue e outras Arboviroses tem como objetivo apoiar a gestão local nas ações de controle dessas doenças.

O Acre decretou estado de emergência em saúde pública no último dia 8 de janeiro. Entre as semanas epidemiológicas 49 de 2024 e 01 de 2025, são estimados 810 casos de dengue no estado, segundo dados do Infodengue.

Ativado pela ministra da Saúde Nísia Trindade, o COE coordena as ações de resposta às emergências em saúde pública. Isso inclui mobilização de recursos e articulação da informação entre as três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A equipe técnica já se reuniu com gestores de saúde dos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, da capital Rio Branco e representantes da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre).