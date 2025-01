Morre a acreana Maria Rosa, esposa de Álvaro Ithamar de Melo, em São Paulo

Faleceu em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, no último domingo (5), a dona de casa acreana Maria Rosa Melo. Ela era esposa do também acreano Álvaro Ithamar de Melo, moradores do Conjunto Tucumã, em Rio Branco. Álvaro Ithamar de Melo, transplantado de fígado, há anos faz acompanhamento médico em São Paulo e utiliza as redes sociais para informar os amigos e seguidores sobre suas condições de saúde, relatando com frequência suas caminhadas pelo Parque do Tucumã, em Rio Branco.

O marido se despediu dela através das redes sociais. “Minha eterna Maria Rosa nos deixou hoje no Hospital Beneficência Portuguesa. Te amo eternamente. Não sei o que será da minha vida sem você, mulher guerreira”, escreveu. “Lutou pela vida. Companheira eterna. Você me ensinou o sentido de viver”, acrescentou. A causa da morte não foi revelada.

A família também não informou se o sepultamento ocorrerá em São Paulo ou se o corpo será transladado para o Acre.