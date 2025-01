Morre, aos 61 anos, coreógrafo que revolucionou as comissões de frente

O mundo do samba está de luto. Morreu, na terça-feira (28/1), aos 61 anos, o coreógrafo Fábio de Mello, conhecido por revolucionar as comissões de frente no Carnaval carioca, nos anos 90.

O profissional marcou época na Imperatriz Leopoldinense, escola de samba onde conquistou cinco títulos. A causa não foi revelada. Em nota, a agremiação confirmou o óbito e lamentou o ocorrido.

“A Imperatriz, e o Carnaval, maior manifestação cultural de nosso país, agradecem e honram a arte de Fábio de Mello. Uma perda irreparável, de um artista que jamais será esquecido e merecerá para sempre os aplausos por seu legado”, afirmaram os responsáveis pela escola.

Vida de sucesso na Sapucaí