Maria da Graça Botelho Frota faleceu no começo da noite da última segunda-feira (20), às 18h10. Nascida em 2 de dezembro de 1955, Maria da Graça foi uma advogada renomada e respeitada por sua atuação. A mulher faleceu devido a uma infecção generalizada.

Maria da Graça era filha do ex-prefeito de Rio Branco, Adauto Brito da Frota, e mãe de Raquel Frota Rodrigues. O velório acontece pelo período da manhã desta terça-feira (21), no cemitério Morada da Paz, com o enterro marcado para às 14h, no mesmo local.

“Ela ajudava muitos outros sem olhar a quem, assim, ela não se importava se era uma pessoa de classe média, alta, ela não se importava com isso, ela apenas ajudava e ela gostava de ajudar. Ela se sentia útil ajudando, ela se sentia viva, era o que dava satisfação para ela e acho que por isso que ela escolheu a advocacia, ela se deu tão bem nessa área, nessa carreira. Ela sempre foi uma profissional de excelência, muito conhecida. Ela é sempre muito honesta, muito humilde, muito carinhosa, muito amorosa com a família dela, sempre preocupada com o bem-estar de tudo e de todos, uma mãezona”, disse Karla Frota, sobrinha de Maria da Graça.