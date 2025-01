Mulher conta motivação para expor traição de pastor em culto

Depois de viralizar ao expor traição do marido, Aryana Medeiros decidiu quebrar o silêncio e contar a motivação de delatar o pastor Ruan Sérgio durante um culto numa igreja evangélica de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Agora, a influenciadora, que já acumula mais de 600 mil seguidores, fez do limão uma limonada, e já até mudou o visual com um hairstyle.

“Eu pensava: ‘Como vou fazer isso? Eu preciso desmascarar eles, isso não pode ficar assim’. Planejei, sim, queimar todas as roupas, foi no auge da minha raiva”, explicou.

Aryana completou: “Cheguei na igreja, uma prima dele, inclusive, distribuiu os papéis, e eu, já falando, pensei: ‘Vou falar, sair, ele vai seguir a vida dele, eu a minha e acabou’”.

No último sábado (28/12), o vídeo publicado pela mulher tomou conta da web e garantiu mais de 3 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Nas imagens, Aryana parte para cima do marido, dando tapas e socos, e da amante, que tinha um cargo de confiança no templo religioso.

“Ele olhou na minha cara, tomou o negócio, olhou pra cara dela, falou alguma coisa e deu risada. Ela me olhou no deboche e deu risada. Aconteceu o que aconteceu”, disse, explicando o porquê atacou os dois.

Medeiros ainda revelou que foi procurada por Ruan depois do episódio que acabou virando meme: “Ele me procurou, me mandou várias mensagens, me ligou, mas eu não tô conseguindo nem falar com ele nem com ninguém”.

Aryana afirmou que está sofrendo com a situação e, no momento, prefere resguardar a família. “Tenho quatro filhos, inclusive uma é autista e está sofrendo muito, tá muito agitada. A minha filha fica perguntando por ele o tempo inteiro, falando… tá sendo muito difícil pra mim, mesmo”, concluiu em conversa para o portal LeoDias.

Para quem não acompanhou a treta, Aryana Medeiros imprimou e distribuiu o papel com as mensagens trocadas entre Ruan e uma fiel do templo, casada com um amigo do casal. O grupo teria passado o Natal juntos, antes do episodio vir á tona.

Com tanto sucesso na web, a mulher traída garantiu que não esperava receber tanto apoio. “Tô chocada até agora, gente! Deus sabe que não era minha intenção, mas Deus sabe o que faz”, comentou.

Ela ainda agradeceu a fama repentina aos novos seguidores: “Estou em choque de como está grande isso aqui. Muito obrigada a todos que estão me apoiando e todas as palavras de amor e carinho. Deus abençoe a todos vocês”.

Assista ao vídeo: