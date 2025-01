Mulher em situação de rua conquista dois pretendentes no Centro de Rio Branco; veja vídeo

Uma cena inusitada no Terminal Urbano, em Rio Branco, chamou atenção de quem passava e logo virou assunto nas redes sociais. Uma mulher em situação de rua protagonizou um momento divertido ao ser vista com dois pretendentes disputando sua atenção. O que para muitos seria uma situação improvável, acabou rendendo boas risadas.

A cena foi registrada e compartilhada pela influenciadora digital Emelly Oliveira, e rapidamente viralizou. No vídeo, a mulher demonstra toda sua habilidade em dividir seus desejos e a companhia entre os dois admiradores, que parecem aceitar a “rivalidade” sem hesitar. A situação trouxe uma chuva de comentários divertidos dos internautas.

“Mar minino, a vida amorosa dela tá melhor que a minha 😂😂”, brincou um usuário. Outro destacou: “Ela tá certa, porque quem tem dois tem um kkkkkkkkk”. Enquanto isso, outros lamentaram suas próprias situações: “E nós aqui sem nenhum calango pra ficar de love 😂”.

A criatividade dos internautas não parou por aí. Um deles, em tom de inveja cômica, comentou: “Esse povo sem os dentes com dois e eu sem nenhum vou ter que aderir essa skin”. Outro, alfinetando com humor, disse: “Pegou nos zovo dum e passou na cara do outro kkkkk”.

Com mais de 359 curtidas na publicação original, o vídeo se tornou um dos assuntos mais comentados da tarde em Rio Branco, mostrando que, no amor, não existem barreiras para quem sabe conquistar.