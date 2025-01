Música de Marília Mendonça e Cristiano Araújo será lançada nesta semana

Uma música póstuma dos cantores Marília Mendonça (1995-2021) e Cristiano Araújo (1986-2015) será lançada nesta sexta-feira (24), data em que o cantor completaria 39 anos.

A informação foi compartilhada pela gravadora Som Livre e na página oficial do artista. Por lá, eles mencionaram que Cristiano deixou uma gravação da faixa “De Quem É A Culpa?” em estúdio que pretendia lançar, mas não foi possível.

No entanto, quando foi convidada para participar de um projeto homenageando o músico, Marília aceitou o convite e estava preparando a regravação da música que inicialmente seria do cantor.

“Esse lançamento é um pedacinho de amor e carinho para matar a saudade dos dois, que nunca saem do nosso coração”, consta na legenda do post.

Cristiano Araujo e a namorada morreram em um acidente de carro na cidade de Itumbiara, em Goiás, em 2015. Considerado uma das grandes promessas de sua geração, o cantor tinha apenas 29 anos quando faleceu.

Marília e outras quatro pessoas morreram na tarde do dia 5 de novembro de 2021, quando um avião bimotor caiu em um curso d’água próximo à rodovia BR-474, na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, oeste de Minas Gerais.