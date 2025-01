As 133.002 famílias inscritas no Bolsa Família, nas 22 cidades do estado do Acre, irão receber o benefício a partir desta segunda-feira (20). O investimento total será no valor de R$95,69 milhões, chegando a um valor médio de R$719,52 dentre os beneficiários do estado.

Outros benefícios correlatos, como o Primeira Infância, que destina R$150 adicionais para cada criança entre zero e seis anos na residência, assim como demais voltados a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes também serão pagos a partir da data divulgada.

Dentre os grupos prioritários do programa estão 393 famílias em situação de rua, 5,9 mil de indígenas, 3 de quilombolas e 119 famílias com crianças em situação de trabalho infantil no Acre. O programa ampara ainda 152 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 135 de catadores de material reciclável.

A cidade de Rio Branco conta com o maior número de famílias contempladas, com 45.535, seguida por Cruzeiro do Sul (14.805), Tarauacá (9.401), Sena Madureira (9.297) e Feijó (5.901).

O maior valor médio do estado, no mês de janeiro, está no município de Jordão, com R$884,68. seguido por Santa Rosa do Purus (R$ 883,44), Assis Brasil (R$ 812,16), Porto Walter (R$ 808,29) e Tarauacá (R$ 790,57).

Nacionalmente as cinco primeiras posições no valor médio de repasse contam com cidades acreanas, sendo Jordão e Santa Rosa do Purus, que encerram os líderes. O maior repasse médio no país é para o município de Uiramutã, em Roraima (R$1.020), seguido por Campinápolis (MT) e com R$ 920, Santo Antônio do Icá (AM), com R$894.

Confira abaixo o calendário de pagamentos: