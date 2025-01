Na posse de Trump, deputado do Acre diz que “Lula prefere prestigiar e ser amigo de ditadores”

Ulysses Araújo, deputado federal pelo União Brasil, que está nos Estados Unidos participando dos eventos de posse do Presidente Donald Trump, disse que é algo histórico e uma experiência ímpar poder prestigiar tal evento e lamentou a ausência do Presidente Lula.

Em entrevista ao ContilNet, Ulysses disse que “poder compartilhar com os americanos e brasileiros que vivem na América, essa alegria e esperança de dias melhores aqui e no Brasil, poder participar dos diversos eventos, nas reuniões de alinhamento da direita republicana, nas festas que acontecem nas ruas e arenas, no comício e posse propriamente dito e até do baile de gala que fecha a nossa agenda hoje noite é algo extraordinário, uma benção de Deus”.

VEJA MAIS: Nos EUA, deputado do Acre ora com conselheiro de Trump para que Bolsonaro vença eleições em 2026

O parlamentar acreano voltou a afirmar que Trump não é apenas um Presidente, mas sim, uma celebridade, uma figura emblemática e personalidade forte, além de empresário de grande prestígio.

Ulysses disse que sentimento de estar nos estados unidos é de que a ascensão do Presidente Trump irá fortalecer a liberdade e a democracia na América, com forte influência no Brasil que tanto precisa desses valores no cenário atual de ditadura que vivemos.

“Infelizmente o Presidente Lula, anda na contramão desses valores, razão pela qual, não foi convidado para a posse. Lula prefere prestigiar e ser amigo de ditadores. Trump renova a nossa esperança de que o Brasil pode ter outro rumo em 2026. Nós podemos mudar o Brasil e sair do abismo que se encontra hoje” disse.

O deputado de direita finalizou dizendo “Tenho falado e repito, meu sentimento é de gratidão a Deus acima de tudo e ao povo acreano que me concedeu a oportunidade de ser Deputado Federal representando o nosso querido Estado do Acre nesse momento histórico”.