Nos EUA, deputado do Acre ora com conselheiro de Trump para que Bolsonaro vença eleições em 2026

Durante a posse de Donald Trump, um grupo de parlamentares brasileiros e americanos apareceu orando em favor dos Estados Unidos, do Brasil e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Quem participa do momento é o deputado federal eleito pelo Acre, coronel Ulysses.

Em um círculo, com as cabeças baixas em reverência a Deus, o conselheiro do presidente Trump encabeça a oração e destaca seu clamor pelas duas nações (Brasil e Estados Unidos). Ele enfatizou a nova liderança dos Estados Unidos como sendo um grande influenciador para o mundo todo.

VEJA O VÍDEO:

https://www.instagram.com/reel/DFDQcGOxmbS/?igsh=bTMwMHY0a3dja201

A oração de renovação de liderança foi direcionada ao Brasil, e o pedido foi para que Deus “colocasse Sua mão sobre o presidente Bolsonaro e desse ao Senhor Bolsonaro a mesma força que o Senhor deu ao Trump”.

Os pedidos de proteção se estenderam também à família do ex-presidente e aos deputados que o apoiam.