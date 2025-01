Naruto Shippuden no Free Fire: veja códigos e como conseguir skins

Há ainda o evento Invasão da Nove-Caudas, onde a lendária raposa surge no mapa e ataca o avião, o barracão ou o solo — forçando mudanças nas estratégias dependendo do local alvejado. Durante a partida, você pode obter bônus de energia, e jogadores eliminados podem ressurgir com o jutsu “Edo Tensei”. Também é possível coletar Airdrops com Pergaminhos de Ninjutsu no Contra Squad.