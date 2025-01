Nintendo pode processar empresa que vazou Nintendo Switch 2 na CES 2025

O modelo exibido pela Genki na CES não estava à mostra para o público; era preciso entrar em uma parte mais escondida do estande, onde jornalistas puderam ver o modelo 3D que a empresa afirma ser uma réplica do próximo console da Nintendo. De acordo com Julien Tellouck, um representante da fabricante de acessórios afirmou que a companhia não tinha motivos para temer ações legais da Nintendo, pois não havia assinado qualquer contrato de confidencialidade ou NDA (não divulgação) com a empresa. No entanto, é possível haver outras repercussões legais pelo uso da réplica sem autorização da multinacional japonesa. A Genki também exibiu o modelo em um pequeno vídeo em seu site oficial.