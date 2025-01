Nível do Rio Acre continua baixando na capital acreana e alcança 4,62 metros neste domingo

Com diminuição expressiva nos últimos dias, o nível do Rio Acre na capital alcançou neste domingo (5), a marca de 4,62 metros, segundo dados da Defesa Civil Municipal.

A sequência de quedas constantes nos primeiros dias de 2025 se desaproxima da cota de alerta de 13,50 metros, assim como do nível de transbordo que é de 24 metros, indicando poucas chances no risco de alagamento em Rio Branco.

Na última quinta-feira (2), o manancial estava com 6,90 metros, na sexta (3) chegou 5,92 metros e no sábado (4), atingiu 5,25 metros, diminuindo mais de 2 metros em três dias.

No dia anterior foram registrados 16,60mm de chuvas na capital acreana, e segundo as previsões do tempo, a precipitação deve ser constante, com chances de temporais neste domingo.