Um vídeo viralizou nas redes sociais, gravado no skate park de Rio Branco, em que jovens colocam fogo na pista do local para realizarem manobras em meio às chamas que tomavam conta da rampa.

Nas imagens, é possível ver os jovens acendendo o foco com um líquido, que escorre pela rampa, enquanto outro vem em direção a elevação com sua bicicleta. Entretanto, a velocidade não foi o suficiente.

Logo após iniciar sua subida na rampa, o jovem se desequilibra e cai, ainda próximo ao local com as chamas. É importante destacar o perigo envolto na situação, com o manuseio inadequado de fogo junto a líquidos inflamáveis, o que pode causar diversos tipos de acidente.

Veja vídeo: