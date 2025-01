Nome de Bolsonaro surge como aprovado em seleção para professores

O nome de Jair Messias Bolsonaro aparece como 1º colocado em uma seleção para preencher o cadastro de reserva de professores na Prefeitura de São Mateus, município no norte do Espírito Santo. A lista foi divulgada na última segunda-feira (27/1). Conforme o resultado, o inscrito como Bolsonaro tem 29 anos e concorreu a uma vaga temporária de professor de Educação Física, sob o regime de designação temporária (DT), cujo salário é de R$ 2.403,73.

O documento detalha que o suposto Jair Messias Bolsonaro nasceu no dia 29 de março de 1995 e tem habilitação plena em Educação Física, curso de Educação do Campo e registro no Conselho Regional de Educação Física (Crefs).

Processo seletivo

O edital foi divulgado pela prefeitura no dia 21 de janeiro deste ano e, entre os cargos disponíveis, estão de professor, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, cuidador, secretário escolar, coordenador de turno, auxiliar de educação infantil e motorista de transporte escolar.

De acordo com a prefeitura de São Mateus, o resultado classificatório não é considerado final.

Segundo o Conselho Regional de Educação Física (Crefs), o nome de Jair Messias Bolsonaro não consta no registro.

Suposta fraude

A Secretaria de Educação de São Mateus esclareceu que o nome “Jair Messias Bolsonaro” no resultado classificatório do processo seletivo de docentes temporários (DTs) é um caso de utilização de dados falsos durante a inscrição. Segundo a pasta, providência jurídicas devem ser tomadas.

Já o Crefs negou que haja qualquer registro profissional no estado vinculado ao nome Jair Messias Bolsonaro. “O papel do CREF22/ES é regulamentar e fiscalizar a profissão, garantindo que apenas profissionais habilitados atuem, fortalecendo a categoria e promovendo o reconhecimento da Educação Física. Sobre o caso mencionado, informamos que a pessoa em questão não possui registro no CREF22/ES”, diz a nota oficial do órgão.