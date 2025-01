Novidade em estética, glamour, viagens e muita música! confira as novidades na coluna Kelly Kley

L R CLINIC

GLAMOUR

No glamour desta semana a modelo acreana Gaby Dobbins em ensaio para a revista Citizenk Magazines de Paris.

Fotos: Julot Bndit e Karima Hedhili

GLAMOUR II

Também no glamour a jornalista e empresária Jocely Abreu aproveitando a bela Belo Horizonte.

NIVER ALICE

A pequena Alice completou três aninhos na segunda-feira (27) ganhando uma linda festa com o tema Patrulha Canina. Na foto Alice com a vó Flory Araújo.

POSSE

Sábado (01) de fevereiro acontece a Cerimônia de Posse da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre para o Biênio 2025/2026 a partir das 10h no Plenário da Aleac.

REGISTRO

A coluna registra o momento do casal Douglas Barros e Sandra Mendes no Parque del Amor, em Lima no Peru.

Tour

Os noivos Mirla Sales e Emerson Silva fizeram um verdadeiro tour romântico por Gramado, Canela, Praia Grande, Beto Carreiro Word, Balneário Camboriú, Curitiba, finalizando com o show verão do Thiaguinho e Péricles.

DELÍCIAS REGIONAIS

PÉ NA AREIA

A festa mais esperada do ano está chegando! Pé na Areia, dia 8 de fevereiro na Arena Tropical Beach. Gente bonita, muita diversão, pagode, funk e sertanejo. Com atração Nacional, no funk com DH no Beat, e no sertanejo Murilo Henrique.

Ingressos Antecipados, Casa da Sogra, Bilheteria Digital

Mais informações: 68 99209-0508

SAMBA DO JUPARÁ

No sábado 01 acontece a 2º edição do Samba do Jupa! A primeira edição foi um sucesso a segunda será ainda melhor a partir das 17h. No comando do samba Rodrigo Damasceno e Bruno Damasceno, chope Altaneira por R$ 8,99 até acabar o estoque, os primeiros 100 chopes serão em dobro.

Você não vai querer perder!

FEIJOADA DO CAFÉ

Sábado acontece a Feijoada do Café, no Café do Teatro, a partir das 11h30 por apenas R$ 45,00. A atração é por conta de Camile Castro.

STUDIO FLORY ARAUJO

FORMATURA JORNALISMO

Na terça – feira (21) de janeiro aconteceu a formatura da turma de Jornalismo da Universidade Federal do Acre, em uma cerimônia emocionante. Entre os formandos estavam os jornalistas do ContilNet, Suene Almeida e Matheus Mello, quero registrar e lhes desejar os parabéns e sucesso nessa bela profissão que é o jornalismo.