Operação da PF investiga empresários e cumpre mandados no interior do Acre por fraudes fiscais

Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no município de Sena Madureira, no Acre, como parte de uma investigação que apura possíveis fraudes fiscais envolvendo empresários locais. A operação foi realizada por volta das 6h e incluiu ações em pelo menos quatro residências.

Entre os endereços visitados pelos agentes estão uma casa localizada na rua Santos Dumont, no bairro do Bosque, e outra na rua Padre Egídio. As buscas fazem parte de um possível inquérito que investiga irregularidades fiscais, mas, até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre prisões ou detenções relacionadas à operação.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o material apreendido ou sobre o impacto da operação nas investigações. O caso segue em sigilo, e a Polícia Federal deve emitir novas atualizações à medida que o processo avance.

“Os policiais estiveram na casa de um empresário no bairro do Bosque, mas não sabemos o desfecho”, disse uma testemunha.