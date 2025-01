Oscar 2025 adia anúncio oficial das indicações; veja nova data

A Academia de Ciência e Artes Cinematográficas de Hollywood adiou, nesta segunda-feira (13), o anúncio dos indicados ao Oscar 2025, pela segunda vez, por conta dos incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos. A lista oficial estava prevista para sair na sexta-feira, 17 de janeiro.

De acordo com a revista Variety, o período de votação, inicialmente definido para terminar nesta terça-feira (14), foi aumentando e agora vai até o fim dessa semana. Com as mudanças, as indicações para a 97ª cerimônia serão anunciadas na próxima quinta-feira, dia 23 de janeiro, por meio de um evento virtual.

Na última quinta-feira (9), a academia já havia adiado para o dia 19 de janeiro, mas precisou estender mais uma vez.

Oscar 2025

A 97ª cerimônia do Oscar acontece no dia 2 de março de 2025, no Teatro Dolby, em Los Angeles, na Califórnia, nos EUA. ‘Ainda Estou Aqui’ é o representante do Brasil na premiação e apareceu na lista dos 15 filmes pré-selecionados para concorrer na categoria de ‘Melhor Filme Internacional’. Os nomes indicados serão divulgados no dia 17 de janeiro.

Fernanda Torres, que protagoniza o filme, é um dos nomes cotados para a categoria de ‘Melhor Atriz’ por seu papel de Eunice Paiva. No entanto, em entrevista à Itatiaia, Daniel Oliveira, crítico e membro votante do Globo de Ouro, premiação em que a brasileira venceu o prêmio de ‘Melhor Atriz de Drama’ destacou que as chances dela ser indicada são baixas.

“No Globo de Ouro as chances são maiores porque as atrizes se dividem em comédia, musical e drama. Eu considero muito difícil que a Fernanda seja indicada à melhor atriz no Oscar, mas não é impossível”, salientou.