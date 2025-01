Ozempic no SUS? Governo vai analisar inclusão de medicamento no sistema

Medicamento usado para tratar diabetes tipo 2, mas popularizado pela ajuda na perda de peso, o Ozempic pode ser incorporado ao SUS (Sistema Único de Saúde).

O Ministério da Saúde deve iniciar, ainda no primeiro semestre deste ano, um debate sobre a inclusão da semaglutida no sistema.

O Ozempic já possui registro pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), uma exigência para a inclusão na rede pública.

A avaliação, conforme informação da “CNN Brasil”, será conduzida pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), que recebeu o pedido no dia 16 de dezembro de 2024. A análise tem prazo inicial de 180 dias, prorrogável por mais 90.

O debate ganhou força após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), prometer distribuir o medicamento na cidade a partir de 2026. Com a quebra da patente do Ozempic prevista para 2025, laboratórios brasileiros poderão produzir genéricos, facilitando o acesso.

Hoje, o SUS não oferece medicamentos para obesidade, priorizando abordagens como dieta, exercícios e suporte psicológico. A cirurgia bariátrica é indicada apenas em casos específicos, conforme o Protocolo Clínico de Sobrepeso e Obesidade.

Embora o Ozempic seja indicado para diabetes, seu uso off-label para obesidade é considerado seguro, segundo especialistas. A decisão da Conitec levará em conta eficácia, segurança e impacto econômico para o SUS.