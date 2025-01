Pablo Bregense fala sobre rumores de ter ‘trocado de grupo’ em Sena: “Independente”

As coisas andam agitadas no cenário político do Vale do Iaco, os rumores indicam que o deputado estadual Pablo Bregense (PSD), que anteriormente integrava a aliança para eleger Gilberto Lira (UB) como prefeito, teria agora direcionado seu grupo político para apoiar o prefeito eleito Gerlen Diniz (PP).

Em resposta à coluna, o deputado foi categórico: “Não há incorporação de grupo. As ações do meu mandato continuarão independentes, sem qualquer participação ou influência do Executivo de Sena Madureira. A colaboração para projetos será estritamente direcionada para beneficiar a população de Sena. É inegável que o prefeito Gerlen Diniz se destaca como uma das maiores forças políticas atuais do Acre, e mantenho uma boa relação tanto com ele quanto com seu irmão, o deputado estadual Gene Diniz (REP).”

Bregense esclareceu que há uma interpretação equivocada sobre a natureza de sua ligação com o prefeito. “Tivemos uma conversa política, uma manifestação de apoio. Meu grupo é independente. O prefeito Gerlen apenas solicitou ajuda e apoio para realizar um bom trabalho em prol do povo de Sena Madureira, e eu, como filho da terra e alguém que já realiza ações para a comunidade senamadureirense, me coloquei à disposição para continuar esse trabalho conjunto,” afirmou o deputado. Perguntado sobre ter cargos ou pretenção, Bregense disse: ‘’Não tenho secretaria, não tenho cargos e nem pretendo ter.’’

CONTINUA FERVENDO

As eleições municipais de 2024 já ficaram para trás, mas o clima político em Sena Madureira continua fervendo. O eterno “toma lá dá cá” entre o ex-prefeito Mazinho Serafim (POD) e o atual prefeito Gerlen Diniz (PP) está longe de acabar. A mais recente cartada de Gerlen foi a nomeação do vereador Maycon Moreira (PSD), outrora aliado fiel de Mazinho, como seu líder na Câmara Municipal.

CONTRA GOLPE

A tensão ganhou um novo capítulo com a troca de comando no núcleo da Educação em Sena Madureira. A prima de Gerlen, que até então dirigia o setor, foi substituída pelo professor Altemir Lira, irmão do deputado estadual Gilberto Lira (UB). Segundo fontes próximas, Gerlen teria sido pego de surpresa com essa mudança, indicando que as intrigas e as reviravoltas políticas no município prometem seguir a todo vapor.

NOVIDADE

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), anunciou a criação da Secretaria de Apoio aos Povos Indígenas. Durante reunião com lideranças indígenas, Diniz destacou que o titular da pasta será escolhido pela própria comunidade, garantindo maior autonomia e representatividade.

CELULARES BANIDOS EM SALA DE AULA

O presidente Lula deve sancionar ainda este mês o projeto de lei que proíbe o uso de celulares em salas de aula nas escolas de educação infantil, fundamental e média, informou o ministro da Educação, Camilo Santana. O uso será permitido apenas para fins pedagógicos supervisionados ou em casos de acessibilidade.

PEDIU AUTORIZAÇÃO

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que foi convidado por Donald Trump para a posse presidencial nos EUA, em 20 de janeiro. Bolsonaro destacou o convite na plataforma X e informou que seu advogado, Paulo Bueno, solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a liberação de seu passaporte, atualmente retido devido a investigações no Supremo, incluindo uma sobre suposta tentativa de golpe de Estado.

HERANÇA MALDITA

O prefeito de Feijó, Railson Ferreira (REP), se deparou com uma situação grave na prefeitura de Feijó, após a Receita Federal bloquear mais de R$ 600 mil do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) devido a pendências do ex-prefeito Kiefer Cavalcante (PP) com o INSS, incluindo o 13° salário de mais de 1.500 servidores. Esse bloqueio compromete o pagamento de servidores e outras despesas essenciais. A gestão atual busca medidas de contenção e investiga possíveis contratos superfaturados, além de enfrentar dificuldades com dados devido à quebra de computadores da administração anterior.

JOABE LIRA

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira (UB), acerta ao buscar diálogo com todos os vereadores e alguns gestores da administração pública antes do retorno oficial das atividades na Câmara. Joabe reconhece a importância de contar com o maior número possível de aliados para realizar um trabalho eficiente.

PELÉ CAMPOS

O prefeito de Feijó, Railson Ferreira (REP), anunciou que a responsabilidade pela organização do Carnaval e do Festival do Açaí será atribuída ao seu chefe de Gabinete, Pelé Campos. Railson enfatizou sua confiança na capacidade de Pelé, ressaltando sua experiência na coordenação de grandes festivais e carnavais durante a gestão do ex-prefeito Dindin.