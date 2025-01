Padrasto adolescente é indiciado por assassinato de criança de 7 anos

O adolescente de 17 anos que era padrasto de José Felipe, conhecido como Zezinho, de apenas 7 anos, foi indiciado pela morte da criança. O inquérito policial que investigava o homicídio do menino foi concluído pela Polícia Civil, que indiciou o jovem por ato infracional análogo a homicídio e ocultação de cadáver.

O padrasto de José Felipe foi apreendido em 19 de janeiro, logo após o corpo da criança ser encontrado. Ele foi apresentado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, sendo em seguida encaminhado para o Centro de Internação Provisória (Cenip) onde se encontra à disposição da Justiça.

O relatório do inquérito policial foi remetido ao Ministério Público da Comarca de Santa Maria do Cambucá.Leia reportagem completa no Diario de Pernambuco