A modelo Fernanda Campos, que participou da 16ª edição do reality A Fazenda, ficou famosa ao ter um caso com o jogador Neymar Jr. enquanto ele vivia um relacionamento com Bruna Biancardi. Agora, mesmo tanto tempo depois do ocorrido, a criadora de conteúdo adulto voltou a ter seu nome envolvido com a família do jogador.

Os leitores da coluna , que sempre estão atentos e têm olhos de lince, perceberam que Neymar da Silva Santos, pai do atacante Neymar Jr., andou curtindo postagem eróticas da famosa.

Para quem não sabe, Fernanda Campos mantém perfis em plataformas de conteúdo adulto, em que posta vídeos pornográficos.

A coluna teve acesso a um vídeo que mostra uma curtida do pai de Neymar Jr. em uma postagem no Instagram da ex-peoa de A Fazenda. Nesta segunda-feira (13/01), porém, a curtida já tinha sido retirada. Fernanda Campos ficou famosa em 2024, quando viveu um breve affair com Neymar Jr. quando ele ainda estava com Bruna Biancardi. O jogador do Al Hilal e a criadora de conteúdo se encontraram na véspera do Dia dos Namorados.

“Eu tava em São Paulo e ele me mandou mensagem, ‘Vem aqui’. Era 10 minutos minha casa da dele. Em São Paulo você sabe que tudo é longe. Foi muita ‘coincidência’”, disse Fernanda durante A Fazenda 16.

O jogador e a modelo começaram a se falar em novembro de 2023. O jogador passou a flertar com Fernanda durante a Copa do Mundo e, segundo ela contou, Neymar Jr. havia dito que seu relacionamento com Bruna estava oscilando.

A coluna procurou pelo pai do jogador para comentar, mas ele não respondeu. O espaço segue aberto.