Pai é preso acusado de estuprar a filha de 13 anos; atos ocorreram até dentro de hospital

Um homem acusado de estuprar a própria filha de 13 anos foi preso na última terça-feira (28), em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre.

As investigações foram conduzidas pela Polícia Civil do Acre (PCAC) e apontam que os abusos tiveram início no dia 1º de janeiro deste ano, quando a vítima estava internada na Unidade Mista de Saúde do município.

“Na ocasião, o pai, que não convive com a filha e é criado pelos avós paternos, chegou embriagado para acompanhá-la e, aproveitando-se da situação, deitou-se ao lado da adolescente no leito do hospital e praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal”, informou a polícia.

O homem chegou a ameaçar a menina, afirmando que ela levaria uma surra se contasse algo sobre o ocorrido.

Na última segunda-feira (27), à noite, ele tentou novamente abusá-la. Após a situação, a vítima enviou uma mensagem para uma prima, relatando o ocorrido.

“A Polícia Civil, ao tomar conhecimento dos fatos, agiu rapidamente e prendeu o suspeito em sua residência. No momento da prisão, ele não ofereceu resistência. Durante o interrogatório, o homem alegou estar embriagado e disse não se lembrar dos abusos, negando a tentativa de violência na noite anterior”, acrescentou.

Autuado em flagrante, o acusado passará por audiência de custódia, que avaliará a manutenção de sua prisão. O caso segue sob investigação pela PCAC.