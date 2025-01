Papa critica promessa de Trump de deportar imigrantes em massa

O Papa Francisco criticou neste domingo, 19, a promessa do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de deportar milhões de imigrantes em situação irregular.

A medida é tida como uma das prioridades do início do segundo governo do republicano, que toma posse na Casa Branca nesta segunda-feira, 20.

“É uma desgraça”, afirmou o pontífice em entrevista ao programa “Che tempo che fa”, da emissora italiana Nove. Segundo o Papa, uma deportação em massa faria “os pobres pagarem a conta do desequilíbrio” econômico nos EUA.

Trump pretende declarar emergência na fronteira com o México e promete lançar megaoperações contra imigrantes em situação irregular já nos primeiros dias de seu mandato. O alvo inicial seria Chicago, berço político do ex-presidente democrata Barack Obama.

“Existem de 2 milhões a 3 milhões de imigrantes clandestinos no país”, disse Jason Miller, conselheiro do magnata neste domingo. Durante a campanha, no entanto, Trump chegou a falar em até 20 milhões de estrangeiros em situação irregular nos EUA.