Parte de teto de shopping desaba em SP; veja vídeo

O pedaço do telhado do shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo, desabou na tarde desta sexta-feira (24).

Em nota, o Center Norte falou sobre o caso.

Nota – Center Norte

O Shopping Center Norte informa que as fortes chuvas desta tarde provocaram vazamento e isolamento de algumas áreas pelo empreendimento. Esclarece ainda que as medidas necessárias estão sendo tomadas pelas equipes do shopping, e as áreas serão liberadas em breve. O shopping reitera que apesar da ocorrido com o alto volume e força das chuvas, não houve incidentes com vítimas.

*Em atualização