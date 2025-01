O Campeonato Estadual Acreano e Futebol de 2025 se inicia neste sábado (25), com o confronto de abertura sendo Rio Branco e São Francisco, às 15h no estádio Arena da Floresta.

O campeonato terá o formato alterado em relação às últimas temporadas. Nesta versão atualizada, os oito times jogam entre si, com as quatro equipes mais bem colocados disputando as semifinais.

Além do título estadual, o clube vencedor ganha vagas para outros campeonatos nacionais para a temporada 2026. O árbitro da disputa será Jackson Rodrigues, com Antônio Costa e Divanilson Martins como auxiliares