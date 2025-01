Pastor acreano, Celso Gregório, inaugura templo da Assembleia de Deus em Moçambique; VEJA

A cidade de Beira, em Moçambique, foi palco de um marco importante para a comunidade evangélica local nesta sexta-feira (17). O Pastor Celso Gregório, líder da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Sena Madureira, no Acre, inaugurou um novo templo da Assembleia de Deus no continente africano.

O evento reuniu uma grande multidão, evidenciando a relevância da missão religiosa liderada pelo pastor brasileiro. O novo templo será conduzido pelo Pastor José Macheruga, responsável por continuar o trabalho espiritual e social na região.

Em suas redes sociais, Pastor Celso compartilhou a emoção do momento e agradeceu aos fiéis brasileiros pelo apoio à construção do templo. “Com alegria e gratidão, compartilhamos a inauguração de nossa Igreja aqui na África. Agradeço a contribuição dos irmãos no Brasil para a conclusão do templo construído aqui na África. Cremos que grandes coisas o Senhor Deus fará no meio do seu povo”, escreveu o religioso.

A ação faz parte de um esforço missionário que busca expandir a atuação da Assembleia de Deus em outras partes do mundo, levando conforto espiritual e suporte às comunidades locais.

Após a inauguração, o Pastor Celso, juntamente com a missionária Lourdes Gregório e equipe retornarão ao Acre, trazendo consigo a experiência e os frutos do trabalho missionário desenvolvido em Moçambique.