Pastor Flávio Amaral reforça ofensas a Fábio de Melo: “Apoia o pecado”

O pastor Flávio Amaral, que se envolveu em uma verdadeira polêmica ao associar a depressão do padre Fábio de Melo à homossexualidade, voltou a fazer críticas ao religioso. O líder do Ministério Libertos por Deus (LPD) disse que tem “motivos” para acreditar que o padre seja gay e que o católico “apoia o pecado”, referindo-se ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Flávio Amaral compartilhou um novo vídeo após dizer que a depressão do padre Fábio de Melo ao medo de “sair do armário”. Na gravação, ele diz que é vítimas de ataques frequentes e questionou se duvidas da sexualidade do religioso é crime.

“É crime?”

“Qual é o problema de vocês? Vários canais pegaram nosso vídeo sobre o Padre Fábio de Melo e [disseram] ‘Pare de julgamento, pare de falar assim, ele tá doente’. Tá doente? Jesus cura. Tá doente? Tem remédio, tem tratamento”, atacou o pastor. “E se o problema for homossexualidade, se achar que é problema ser gay… Eu acredito que o cara é gay… E aí? É crime? Eu estou cometendo crime?”, reforçou.

Em seguida, Flávio Amaral afirmou que tem “motivos suficientes” para acreditar na homossexualidade de padre Fábio de Melo e que o religioso “apoia o pecado”.

“O padre Fábio de Melo não é meu irmão. Meu irmão é todo aquele que tem Jesus como seu salvador, o meu irmão não vai apoiar casamento gay. Se apoia o pecado, não é meu irmão (…) Eu acredito. Tenho motivos suficientes para acreditar que o padre Fábio de Melo é gay, e daí? Qual é o problema?”, questionou.

Em 2020, o padre Fábio de Melo defendeu o direito à união civil entre pessoas do mesmo sexo durante uma live com o empresário Marcus Montenegro. Na ocasião, o religioso comentou a declaração do papa Francisco de que pessoas homossexuais “são filhas de Deus e têm direito a uma família”.

Quem é Flávio Amaral?

Nas redes sociais, o pastor Flávio Amaral se apresenta como “ex-travesti”.

O religioso ficou conhecido por pregar ser possível “deixar a homossexualidade” através da fé, do jejum e da oração.

Ele é investigado pelo Ministério Público (MP), depois de uma denúncia da deputada federal Erika Hilton (PSOL) e da vereadora de São Paulo Amanda Paschoal (PSOL), após uma jovem trans da igreja tirar a própria vida, em setembro de 2023.

A moça, de 22 anos, passava por um processo de “destransição” e “cura gay”, promovidos e coordenados pelo pastor.

Fala polêmica

Nesta quarta-feira (29/1), repercutiu nas redes sociais uma fala polêmica do pastor Flávio Amaral sobre o padre Fábio de Melo, que sofre de depressão. Ele atribuiu a doença do católico a um suposto medo de “sair do armário”. Além disso, sugeriu que o religioso seja homossexual e que estaria com falta de sexo.

“Seja mais específico, porque eu acredito, que o senhor está louco para sair do armário. Eu acredito sim, muita gente já sabe, já pensa, já fala”, disse o pastor. “Padre com depressão por causa de sua vida sexual? Porque não saiu do armário, porque não casou com uma mulher, ou porque não tem um homem, ou porque não faz sexo?”, questionou.